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ينطلق غدا في القاهرة، تفاصيل منتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني - أخبار كلمتك

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ينطلق غدا في القاهرة، تفاصيل منتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني - أخبار كلمتك

ينطلق غدا في القاهرة، تفاصيل منتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:25 مساءً - يستضيف اتحاد الغرف المصرية منتدى الأعمال المصرى القبرصى اليوناني غدا الأربعاء 8 يناير 2025 وذلك في إطار القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية، وبحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية والهجرة، والاستثمار والتجارة الخارجية، البترول والثروة المعدنية من مصر، والطاقة والتجارة والصناعة والخارجية من قبرص واليونان، وأكثر من 70 شركة قبرصية ويونانية و200 شركة مصرية.

 يأتي ذلك بالتعاون اتحاد الغرف القبرصى واتحاد غرف التجارة والصناعة اليونانية واتحاد غرف البحر الأبيض والغرفة العربية اليونانية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية بدعم من وزارة الخارجية وسفارات مصر في قبرص واليونان.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية  أن المنتدى سيشهد التباحث حول سبل تنمية التعاون الثنائى والثلاثى بين أكثر من 70 شركة قبرصية ويونانية و200 شركة من نظرائهم المصريين في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل واللوجستيات، والخدمات الصحية.

وأوضح  الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية أن الحدث سيبدأ بلقاءات ثنائية محددة مسبقا بين الشركات القبرصية واليونانية للتباحث في مختلف أنواع الشراكات سواء على المستوى الثنائى أو المستهدفة مناطق التجارة الحرة التي توفرها مصر في افريقيا والوطن العربى والأمريكتين، وسيلي ذلك المنتدى الذى سيبدأ بجلسة حوارية مع الوزراء للتباحث في الدعم المقدم من الحكومات وشراكة الحكومات والقطاع الخاص وفرص التعاون في القطاعات المختلفة، وسيليه عرض لأليات التمويل والضمانات المقدمة من الاتحاد الأوروبي والبنوك والصناديق الإنمائية الأوروبية والعربية والمتعددة الأطراف، ثم مائدة مستديرة محدودة بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والطاقة لقطاع الكهرباء والبترول لمناقشة مشاريع الربط بين الجانبين وفرص التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية المختلفة، وذلك بالتوازى مع استمرار اللقاءات الثنائية بين الشركات من الجانبين.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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