رئيس حي الوراق يزور الكنائس ويبارك للأقباط بعيد الميلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:25 مساءً - قام اللواء صبري محمد، رئيس حي الوراق، بجولة ميدانية مكثفة لمتابعة الحالة العامة بمحيط الكنائس بالحي، وذلك تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وخلال جولته، حرص رئيس الحي على تقديم التهاني والتبريكات الحارة للإخوة الأقباط بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين جميع أبناء الوطن، وأهمية تعزيز التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان.

تفقد الخدمات المقدمة للمواطنين حول الكنائس

كما تفقد اللواء صبري محمد الخدمات المقدمة للمواطنين حول الكنائس، وشدد على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والأمان للمحتفلين، موجهًا الشكر لجميع العاملين على جهودهم المبذولة في هذا الشأن.

من جانبهم، عبر الأقباط عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدين أنها تعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بكافة أبنائها، وأنها دليل على عمق الوحدة الوطنية والتلاحم بين المصريين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز قيم المواطنة والتعايش السلمي بين جميع الأديان، وتأكيدًا على أن مصر وطن للجميع.

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