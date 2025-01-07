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محافظة الجيزة: فض موقف عشوائي بالمريوطية وضبط 41 مخالفة للسرفيس - أخبار كلمتك

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محافظة الجيزة: فض موقف عشوائي بالمريوطية وضبط 41 مخالفة للسرفيس - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة: فض موقف عشوائي بالمريوطية وضبط 41 مخالفة للسرفيس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:25 مساءً - قامت محافظة الجيزة بفض موقف عشوائي لسيارات السرفيس بمنطقة المريوطية، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

وجاء هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الذي وجه بسرعة التعامل مع أي مخالفات تؤثر على انسيابية الحركة المرورية وتزعج المواطنين.

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حملة مكثفة لضبط المخالفين

شهدت الأيام الماضية تكثيفًا لحملات جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة، والتي استهدفت مختلف المناطق مثل ميدان الجيزة، أخر فيصل، الرماية، اللبيني، والمريوطية. 

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 41 مخالفة متنوعة، شملت تقطيع الطرق، والانتظار خارج المواقف الرسمية، وعدم الالتزام بالتعريفة المحددة.

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لم تقتصر جهود الجهاز على ضبط المخالفات، بل شملت أيضًا متابعة عمل المواقف الرسمية والتأكد من التزام السائقين باللوائح والقوانين. وقد قامت فرق العمل بفحص سجلات المواقف والتأكد من انتظام تحصيل الرسوم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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