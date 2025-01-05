سعر الخضار اليوم، الطماطم تبدأ من 3 جنيهات في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:25 صباحاً - سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور، سجلت أسعار الخضار اليوم تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

سعر الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 11.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 17 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 12 جنيها.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضار اليوم

أسعار الخضراوات في سوق العبور

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 16 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 16 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 14 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 14 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.

اسعار الخضار اليوم

سعر الخضار

تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 إلى 9 جنيهات. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 13 إلى 17 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا. تراوح سعر كيلو البسلة من 20 إلى 24 جنيهًا. تراوح سعر كيلو السبانخ من 6 إلى 9 جنيهات.

سعر الخضار اليوم

سعر الخضار في سوق العبور اليوم

تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 95 جنيهًا.

تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.

اسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات. تراوح سعر بروكلي من 10 إلى 12 جنيها.

اسعار الخضار اليوم

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الأحد في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 30 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

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