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ميني تسعي لتعويض خسائر مبيعاتها في العام الماضي - أخبار كلمتك

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ميني تسعي لتعويض خسائر مبيعاتها في العام الماضي - أخبار كلمتك

ميني تسعي لتعويض خسائر مبيعاتها في العام الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 10:50 مساءً - سيارات ميني.. تراجعت  مبيعات سيارات ميني عالميًا بنسبة تصل نحو 21.5٪ في عام 2024 مقارنة بعام 2023، كما  انخفضت hيضًا المبيعات من 33,497 إلى 26,299 سيارة 


وعلق علي ذلك  المتحدث باسم ميني لـ Motor1 أن العلامة التجارية تعرضت لعديد من التحديات بعد تجديد Mini لمجموعتها بالكامل، حيث تم تقديم طرازات Cooper وCountryman الجديدة، وإيقاف إنتاج Clubman البطيئة المبيعات، تحسبًا لوصول السيارات الجديدة، قامت ميني لدى تجارها الأمريكيين ببيع المخزون القديم. 

 

وتم إيقاف كل من طرازي ميني الجديدين بسبب استدعاء واسع النطاق لمجموعة BMW بسبب مشكلة في نظام الفرامل وأمر توقف البيع اللاحق،  


وأعربت  ميني، عن تفاؤلها  بعام 2025، بعد تراجع أسعار سيارتها، حيث يبدأ سعر Cooper من 30,125 دولارًا أمريكيًا والإصدارات المجهزة تجهيزًا كاملًا من Countryman حول علامة 50,000 دولار أمريكي، من اجل تنشيط مبيعات السيارات خلال تلك العام 

وأكدت ميني علي أن عام 2012، كان أفضل عام لها لأنها استطاعت بيع ما يقرب من  76,354، وتأمل أن يثبت عام 2024  أنه أدنى مستوى لها في طريقها إلى أشياء أفضل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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