هل تتأخر فوائد الشهادات في العطلات الرسمية؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:25 صباحاً - يتساءل العديد من عملاء البنوك عن أسباب تأخر صرف العائد في حالة استحقاقه إذا ما كان صادف يوم إجازة رسمية.

وأوضح مصرفيون أنه في حالة أن تاريخ استحقاق عائد الشهادة يصادف يوم عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية يكون تاريخ حق صرف المبلغ هو يوم العمل التالي.

ونستعرض خلال السطور التالية أعلى شهادات الادخار في البنوك حاليًّا.

بنك الأهلي المصري

-الشهادة البلاتينية أجل سنة: يتراوح سعر العائد بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج: يبلغ سعر الفائدة 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، ويصرف العائد سنويا.

-الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

بنك مصر

-شهادة طلعت حرب آجل سنة: يتراوح سعر الفائدة بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

-شهادة ابن مصر ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج يتباين العائد حسب دورية صرف العائد.

ويتراوح سعر الفائدة في السنة الأولى بين 26% للعائد الشهري، و27% للعائد ربع سنوي و30% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثانية: يتراوح بين 22.5% للعائد الشهري، و23% للعائد ربع سنوي و25% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثالثة: يتراوح بين 19% للعائد الشهري، و19% للعائد ربع سنوي و20% للعائد السنوي.

-شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

بنك الإسكندرية

شهادة إيداع تحت "ماكس" الثلاثية: سجل سعر الفائدة 21% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك ناصر الاجتماعي

شهادة "رد الجميل" الثلاثية المخصصة لكبار السن: سجل سعر الفائدة 24.25% يصرف العائد سنويًّا و22.25% يصرف العائد شهريًّا.

شهادة "رد الجميل" أجل سنة المخصصة لكبار السن: سجل سعر العائد 22% يصرف العائد سنويًّا و20.5% يصرف العائد شهريًّا.

الشهادة الثلاثية ذات العائد التراكمي: سجل سعر الفائدة 25% يصرف العائد في نهاية المدة.

الشهادة أجل سنة ونصف للعائد التراكمي: سجل سعر العائد 24% يصرف العائد في نهاية المدة.

شهادة ادخار أجل 3 سنوات: سجل سعر العائد 24% يصرف العائد سنويًا وبعائد 22.5% يصرف بشكل ربع سنوي و22% يصرف العائد شهريا.

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