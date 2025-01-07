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المركزي الصيني يعزز احتياطيات الذهب رغم الأسعار القياسية - أخبار كلمتك

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المركزي الصيني يعزز احتياطيات الذهب رغم الأسعار القياسية - أخبار كلمتك

المركزي الصيني يعزز احتياطيات الذهب رغم الأسعار القياسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:10 مساءً - واصل بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر الثاني في ديسمبر الماضي، ما يعكس تجدد الاهتمام بشراء المعدن النفيس بعد توقف مؤقت خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار.

 

حيازات البنك المركزي الصيني من السبائك

ارتفعت حيازات البنك المركزي الصيني من السبائك إلى 73.29 مليون أونصة تروي فاخرة في ديسمبر، من 72.96 مليون أونصة في الشهر السابق، وفقًا لبيانات صدرت اليوم الثلاثاء، واستأنف البنك المركزي تعزيز احتياطياته من الذهب في نوفمبر بعد توقف دام 6 أشهر.

سبائك الذهب، كلمتك

تنويع الاحتياطات وسط ارتفاع الأسعار

تبرز هذه الخطوة التزام البنك المركزي الصيني بتنويع احتياطياته، حتى مع وصول أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية مرتفعة، حيث شهد المعدن النفيس صعودًا قياسيًا في عام 2024 مدعومًا بسياسة التيسير النقدي في الولايات المتحدة، والطلب على الملاذ الآمن، إلى جانب استمرار شراء البنوك المركزية العالمية.

توقعات أسعار الذهب في 2025

مع ذلك، تباطأت وتيرة الارتفاع عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، وهو ما دعم قوة الدولار، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تخلى "جولدمان ساكس" عن توقعاته بشأن وصول أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، مستندًا إلى توقعات بخفض أقل لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2025.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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