مدافع برشلونة يوافق على الانتقال إلى يوفنتوس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:25 مساءً - أكد تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الأوروجواياني الدولي رونالد أراوخو مدافع فريق برشلونة، أعطى الضوء الأخضر للرحيل عن البارسا باتجاه الدوري الإيطالي، خلال ميركاتو الشتاء الجاري.

يوفنتوس يريد أراخو مدافع برشلونة واللاعب يوافق

ووجه يوفنتوس أنظاره نحو ضم أراوخو من أجل تعزيز الدفاع في يناير بعد الإصابات التي عانى منها الفريق، جليسون بريمر وخوان كابال، وغيابهم لفترات طويلة بسبب الرباط الصليبي.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الأوروجواياني أراوخو وافق بالفعل على الانضمام ليوفنتوس هذا الشهر.

وأوضحت الصحيفة: "يحمل رونالد جواز سفر إسباني، لذلك فهو مؤهل للانتقال ليوفنتوس حتى لو لم يعد لدى النادي مساحة للاعبين الذين هم من خارج الاتحاد الأوروبي لهذا الموسم، خاصة أن لديه جواز سفر أوروبي".

وتابعت: "المفاوضات بين الناديين جارية الآن، ويأمل كريستيانو جيونتولي مدير يوفنتوس، إقناع برشلونة باستعارة اللاعب هذا الميركاتو".

ونوهت: "يعاني المدافع من أجل الحصول على وقت للعب في برشلونة، ويأمل النادي الإيطالي في إجراء مفاوضات سريعة مع البارسا".

مدافع فينورد ضمن اهتمامات يوفنتوس

من ناحية أخرى، يواصل اليوفي إجراء محادثات مع فينورد الهولندي بشأن التعاقد مع المدافع ديفيد هانكو، والذي يقدره ناديه بحوالي 30 مليون يورو.

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