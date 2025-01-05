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رئيس أحد السعودي: ندمت على إعارة ميشالاك للزمالك لهذا السبب - أخبار كلمتك

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رئيس أحد السعودي: ندمت على إعارة ميشالاك للزمالك لهذا السبب - أخبار كلمتك

رئيس أحد السعودي: ندمت على إعارة ميشالاك للزمالك لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 12:55 صباحاً - قال محمد عبد الهادي الجهني: إن مسئولي نادي الزمالك لم يتواصلوا معه لقطع إعارة البولندي كونراد ميشالاك.

وأضاف الجهني خلال تصريحات تليفزيونية: "لم يتم التواصل معنا من أجل عودة ميشالاك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من صفوف الزمالك".

وكشف الجهني عن غضبه من الشائعات التي تنال من تركيز ميشالاك، مؤكدًا أن اللاعب مستمر مع الزمالك.

وأوضح رئيس نادي أحد السعودي أنه لو كان يعلم أن إعارة ميشالاك إلى الزمالك ستسبب له كل هذا الإزعاج لم يكن ليتخذ هذا القرار.

 

مباريات الزمالك في شهر يناير 2025

وجاء جدول مباريات الزمالك في شهر يناير كالتالي:

المصري في بطولة كأس الكونفدرالية، يوم 5 يناير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك ضد الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة، دور الـ 32 من بطولة كأس مصر يوم 9 يناير في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

بلاك بولز في بطولة كأس الكونفدرالية، يوم 12 يناير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

 حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز يوم 16 يناير في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

 إنييمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية يوم 19 يناير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مودرن سبورت في بطولة الدوري الممتاز يوم 23 يناير في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجونة في بطولة الدوري الممتاز يوم 27 يناير في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز يوم 31 يناير في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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