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تصريح جديد بشان اختطاف عشال في عدن - أخبار كلمتك

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تصريح جديد بشان اختطاف عشال في عدن - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان اختطاف عشال في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 6 يناير 2025 10:52 مساءً - كلمتك/خاص:

أكد رئيس لجنة مخيم الاعتصام السلمي في زنجبار للكشف عن مصير المختطف علي عشال الجعدني والمخفيين قسراً، الشيخ محمد سكين الجعدني أن ما قامت به النيابة العامة عدن من تمييع لقضية علي عشال وإعادة المحكمة الجزائية ملف القضية إلى النيابة لاستكمال التحقيقات وقيام النيابة بعد ذلك فقط بإعلان اسماء الفارين من وجه العدالة هي محاولات إيهام والتلاعب بالقضية مشيراً إلى عدم قبولهم بـ "مسرحيات قضائية ولا تعنيهم حد قوله.

وحمل الشيخ سكين سلطة الأمر الواقع المسؤولية، وشدد على ضرورة محاسبة من قام باختطاف عشال من جهاز مكافحة الإرهاب في عدن  وكل من يقف وراء هذه الجريمة البشعة.

واكد استمرار الجهود للكشف عن حقيقة مصير عشال وجميع المختطفين، والمطالبة بتحقيق العدالة والحقيقة في هذه القضية الحساسة والمهمة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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