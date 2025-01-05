الرياضة - 12:46 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5 -1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:46 صباحاً - سعر الدولار.. شهد سعر الدولار اليوم الأحد 5 يناير 2025 بمستهل تعاملات هذا الأسبوع عقب استقرار في أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وبلغ سعر الدولار اليوم الأحد 5-1-2025 بالبنك الأهلي المصري عند سعر 50.72 للشراء، 50.82 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى-cib سجل 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.

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سجل سعر الدولار في البنوك كالتالى:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.70 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

50.80 جنيه للشراء.

50.90 جنيه للبيع.