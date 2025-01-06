نقيب المحامين يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 10:56 مساءً - شارك نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم نقيب المحامين، خلال مشاركته في القداس - التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ولكل أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبات على مصرنا الحبيبة بالخير والسلام.

وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، تقدم بخالص الأمنيات الطيبة وعميق مشاعر المحبة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جميع الإخوة والأخوات الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.