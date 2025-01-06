دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الدكتور وليد البحيري يهنئ البابا تواضروس الثانى والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدكتور وليد البحيري يهنئ البابا تواضروس الثانى والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

الدكتور وليد البحيري يهنئ البابا تواضروس الثانى والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 10:56 مساءً - قدم الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، أسمى آيات التهاني والتبريكات لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.وأعرب الدكتور البحيري عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على قداسة البابا وجميع الأخوة الأقباط بالخير والسلام والمحبة.

وأكد البحيري أن عيد الميلاد يعكس قيم التسامح والمحبة والوحدة الوطنية التي تميز الشعب المصري، مشددًا على أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا للوحدة والتآخي بين جميع أبنائها.

كما دعا إلى أن تكون هذه المناسبة فرصة لتعزيز التآزر والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار لمصر الغالية تحت قيادتها الحكيمة، وأن ينعم الجميع بمزيد من التقدم والازدهار في العام الجديد.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق