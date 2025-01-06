الدكتور وليد البحيري يهنئ البابا تواضروس الثانى والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 10:56 مساءً - قدم الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، أسمى آيات التهاني والتبريكات لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.وأعرب الدكتور البحيري عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على قداسة البابا وجميع الأخوة الأقباط بالخير والسلام والمحبة.

وأكد البحيري أن عيد الميلاد يعكس قيم التسامح والمحبة والوحدة الوطنية التي تميز الشعب المصري، مشددًا على أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا للوحدة والتآخي بين جميع أبنائها.

كما دعا إلى أن تكون هذه المناسبة فرصة لتعزيز التآزر والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار لمصر الغالية تحت قيادتها الحكيمة، وأن ينعم الجميع بمزيد من التقدم والازدهار في العام الجديد.