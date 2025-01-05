أورلاندو في الصدارة، ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 10:40 مساءً - دوري أبطال إفريقيا، فاز فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بثلاث أهداف دون رد أمام نظيره استاد أبيدجان الإيفواري في إطار منافسات الجولة الرابعة، من دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز ريليبوهيلي موفوكينج، هدف أورلاندو بيراتس في الدقيقة 22.

وجاء الهدف الثاني عن طريق باتريك ماسوانجاني في الدقيقة 50

وأحرز الهدف الثالث لاورلاندو ديون هوتو في الدقيقة 85.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز أورلاندو بايرتس على استاد أبيدجان



بهذه النتيجة يتصدر أورلاندو بايرتس صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة (مجموعة الأهلي) في دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

الأول - أورلاندو بايرتس برصيد 8 نقاط

الثاني: النادي الأهلي برصيد 7 نقاط

الثالث - شباب بلوزداد برصيد 6 نقاط

الرابع - استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

ترتيب مجموعة الأهلي، كلمتك

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وستاد أبيدجان

وكانت انتهت المباراة الماضية بين أورلاندو بايرتس وستاد أبيدجان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، التي جمعتهما مساء السبت الماضي على إستاد فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار خلال المجموعة التي تضم النادي الأهلي.

وتضم المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال إفريقيا كلا من الأهلي وأورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري واستاد أبيدجان الإيفواري.

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