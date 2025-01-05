إتخاذ قرار صارم بشأن ضخ المياه - أخبار كلمتك

كشفت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة تعز عن المناطق التي سيتم توزيع المياه فيها غداً الاثنين 6/1/2025
موضحاً انه سيتم ضخ المياه للمناطق وهي كالتالي:/
#مديرية_المظفر:/
1/ البراده بئر باشا
2/ شهداء اليمن
3/ النسيرية السفلى
4/ النسيرية الغربية
5/ النسيرية الشرقية
6/ النسيرية الجنوبية
#مديرية_القاهرة:/
1/ مستشفى الجمهوري - حارة السلام
2/ مستشفى الجمهوري - حي لغة العصر
3/ مستشفى الجمهوري - حارة العاقل محمد سيف
4/ غرب مستشفى الجمهوري - قسم الصدر
5/ شارع جمال - النجيشة
6/ الخط الدائري - مدرسة خالد ابن الوليد
مؤكدآ ان اي تسريبات وهدر للمياه من التوصيلات المنزلية من المناطق المذكور بعاليه سيتم اغلاق الضخ عنهم
مطالباً الجميع بالأهتمام واصلاح الاكسار ان وجد
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