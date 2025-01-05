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إتخاذ قرار صارم بشأن ضخ المياه - أخبار كلمتك

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إتخاذ قرار صارم بشأن ضخ المياه - أخبار كلمتك

إتخاذ قرار صارم بشأن ضخ المياه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 10:32 مساءً - كلمتك: خاص

 

كشفت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة تعز عن المناطق التي سيتم توزيع المياه فيها غداً الاثنين 6/1/2025 
 

موضحاً انه سيتم ضخ المياه للمناطق وهي كالتالي:/

#مديرية_المظفر:/
1/ البراده بئر باشا
2/ شهداء اليمن
3/ النسيرية السفلى
4/ النسيرية الغربية
5/ النسيرية الشرقية
6/ النسيرية الجنوبية

#مديرية_القاهرة:/
1/ مستشفى الجمهوري - حارة السلام
2/ مستشفى الجمهوري - حي لغة العصر
3/ مستشفى الجمهوري - حارة العاقل محمد سيف
4/ غرب مستشفى الجمهوري - قسم الصدر
5/ شارع جمال - النجيشة
6/ الخط الدائري - مدرسة خالد ابن الوليد

                        
مؤكدآ ان اي تسريبات وهدر للمياه  من التوصيلات المنزلية من المناطق المذكور بعاليه سيتم اغلاق الضخ عنهم 
مطالباً الجميع بالأهتمام واصلاح الاكسار ان وجد

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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