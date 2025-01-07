توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، 7 يناير 2025، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
عدن (العظمى 29°- الصغرى 23°)
المكلا (العظمى 28° - الصغرى 18°)
سيئون (العظمى 25° - الصغرى 05°)
عتق (العظمى 25° - الصغرى 08°)
الغيضة (العظمى 26° - الصغرى 13°)
سقطرى (العظمى 26° - الصغرى 16°)
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
صنعاء (العظمى 25° - الصغرى 03°)
تعز (العظمى 24° - الصغرى 12°)
الحديدة (العظمى 30° - الصغرى 21°)
ذمار (العظمى 25° - الصغرى 02°)
مأرب (العظمى 24° - الصغرى 07°)
صعدة (العظمى 25° - الصغرى 04°)
المحويت (العظمى 23°- الصغرى 11°)
عمران (العظمى 25° - الصغرى 02°)
تعرف على آخر درجات الحرارة المتوقعة صباح الثلاثاء في المدن اليمنية - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 09:07 صباحاً - كلمتك/ خاص
توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، 7 يناير 2025، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، 7 يناير 2025، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
0 تعليق