مواطنون يشكون تواصل توقف شعبة التنفيذ بمحكمة المخا الابتدائية - أخبار كلمتك

شكا مواطنون من تواصل توقف شعبة التنفيذ بمحكمة المخا الابتدائية.

وقال مواطنون:شعبة التنفيذ بمحكمة المخا الابتدائية متوقفة عن القيام بواجباتها ومهامها منذ أكثر من شهر ، والسبب خلافات ادارية وانقسامات سياسية تعصف بالمحكمة ، حيث يتمسك رئيس المحكمة بتأييد قرارات رئيس محكمة استئناف تعز ، بينما لا يعترف قاضي التنفيذ الا بقرارات وزارة العدل في عدن ...

وفي خضم هذه الفوضى تاهت العدالة عن تلمس طريقها القويم ، واضاع المتقاضين حقوقهم ، وباتو اشبه بجمهور حائر يشاهد مسرحية غامضة الملامح مجهولة المعالم .

من/ أحمد حمدي