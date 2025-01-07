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مواطنون يشكون تواصل توقف شعبة التنفيذ بمحكمة المخا الابتدائية - أخبار كلمتك

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مواطنون يشكون تواصل توقف شعبة التنفيذ بمحكمة المخا الابتدائية - أخبار كلمتك

مواطنون يشكون تواصل توقف شعبة التنفيذ بمحكمة المخا الابتدائية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 09:07 صباحاً - كلمتك/ خاص

شكا مواطنون من تواصل توقف شعبة التنفيذ بمحكمة المخا الابتدائية.

وقال مواطنون:شعبة التنفيذ بمحكمة المخا الابتدائية متوقفة عن القيام بواجباتها ومهامها منذ أكثر من شهر ، والسبب خلافات ادارية وانقسامات سياسية تعصف بالمحكمة ، حيث يتمسك رئيس المحكمة بتأييد قرارات رئيس محكمة استئناف تعز ، بينما لا يعترف قاضي التنفيذ الا بقرارات وزارة العدل في عدن ...

وفي خضم هذه الفوضى تاهت العدالة عن تلمس طريقها القويم ، واضاع المتقاضين حقوقهم ، وباتو اشبه بجمهور حائر يشاهد مسرحية غامضة الملامح مجهولة المعالم .

من/ أحمد حمدي

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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