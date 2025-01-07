تصل إلى الحبس.. «التعليم» تحدد عقوبة الغش في امتحانات نصف العام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:06 مساءً - عقوبة الغش في امتحانات نصف العام.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقوبة الغش في امتحانات نصف العام، المقرر عقدها بداية من الأسبوع المقبل.

عقوبة الغش في امتحانات نصف العام 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، نص على عقوبات مغلطة للطلاب الذين يحاولون تسريب امتحانات نصف العام أو الشروع في الغش أثناء أداء الامتحانات.

عقوبة نشر أو تسريب امتحانات نصف العام 2025

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، أنه كل من طبع أو نشر أو ذاع أو روج لأسئلة امتحانات نصف العام وأوجوبتها أو ساعد في ذلك بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العا للامتحانات، يعاقب بالتالي:

- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.

- دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

وأوضح القانون، أنه يعاقب كلًا من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات نصف العام، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

حرمان الطالب الغشاش من أداء الامتحانات

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقًا، من أداء امتحان الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام نفسه، ويعتبر راسب في كافة المواد الدراسية المقررة عليه.

تسريب امتحانات نصف العام للغة الأجنبية

وفي حالة الغش أو تسريب امتحانات نصف العام لمادة اللغة الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات نصف العام 2025 في المواد اللازمة للمعادلة، وذلك طبقًا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

عقوبة حياوة الهواتف المحمولة داخل اللجان

ونصت المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، أن كل من حاز على أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو غيرها، أي كان نوعها من الوسائل المساعدة على الغش أو تسريب الامتحان، داخل لجان امتحانات نصف العام 2025، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.