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موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد بالقاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

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موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد بالقاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد بالقاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 10:40 مساءً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن تقسيم مواعيد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، وفقًا للمحافظة.

ومن المقرر بدء امتحان المتقدمين من محافظتي القاهرة والجيزة يوم ١١ يناير الجاري، وأوضح الجهاز أن هذا الإجراء يأتي في إطار التيسير على المتقدمين، ومراعاة للظروف المناخية، وإتاحة وقت مناسب أمام المتقدمين لحجز مواعيد وسائل المواصلات المتنوعة خاصة القطارات قبل وبعد مواسم الأعياد، أخذا في الاعتبار أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية وليس المحافظة.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين من محافظتي القاهرة والجيزة للوظائف المذكورة الاستعلام عن موعد امتحانهم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

ويمكن للمتقدمين لشغل هذه الوظائف في المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقدها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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