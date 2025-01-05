بث مباشر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 06:35 مساءً - يبحث عشاق كرة القدم في مصر وإفريقيا عن بث مباشر لمباراة الزمالك والمصري التي تقام مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية 2025

وتعرض كلمتك بث مباشر لمباراة الزمالك والمصري

تشكيل الزمالك ضد المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد عاطف وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج وناصر منسي.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي.

خط الوسط: محمود حمادة، سامادو أتدجيكو، خالد الغندور، أحمد القرموطي.

خط الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمود حمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، سمير فكري، كريم بامبو، محمد الشامي، بابا بادجي.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط، فيما يأتي بلاك بولز الموزمبيقي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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