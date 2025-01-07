سقوط الأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 09:36 صباحاً - الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 «عيد الميلاد المجيد»، لافتة إلى استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي على جميع الأنحاء، يعمل على انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

و أشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الطقس اليوم

وعن الظواهر الجوية، قالت الأرصاد إن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقعت الأرصاد تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر قال خبراء الأرصاد تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الاثنين 6 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 21 12 العاصمة الإدارية 22 10 6 أكتوبر 21 10 بنها 21 11 دمنهور 20 11 وادي النطرون 21 10 كفر الشيخ 20 12 المنصورة 21 11 الزقازيق 22 11 شبين الكوم 21 12 طنطا 20 11 دمياط 20 13 بورسعيد 21 14 الإسماعيلية 21 11 السويس 21 10 العريش 20 09 رفح 19 07 رأس سدر 21 11 نخل 19 02 كاترين 14 01 الطور 22 11 طابا 21 07 شرم الشيخ 23 15 الإسكندرية 21 11 العلمين 19 10 مطروح 19 10 السلوم 20 09 سيوة 20 08 رأس غارب 23 12 الغردقة 25 12 سفاجا 25 14 مرسى علم 24 14 شلاتين 26 16 حلايب 23 17 أبو رماد 25 15 رأس حدربة 23 17 الفيوم 21 10 بني سويف 21 10 المنيا 22 08 أسيوط 21 07 سوهاج 23 08 قنا 24 09 الأقصر 24 10 أسوان 25 11 الوادي الجديد 24 07 أبو سمبل 25 11