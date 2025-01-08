تعرض لكسر بالعمود الفقري.. تفاصيل حادث الإعلامي محمد سعيد محفوظ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 05:47 مساءً - محمد سعيد محفوظ.. أعلنت أماني محفوظ عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعرض شقيقها محمد سعيد محفوظ لحادث مروع بسيارته على الطريق الدائري.

تفاصيل حادث الإعلامي محمد سعيد محفوظ

كشفت أماني سعيد محفوظ، شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عن تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير أدى إلى فقدانه الوعي، والاضطرار لإجراء عملية جراحية.

وكتبت أماني عبر الصفحة الرسمية الخاصة بشقيقها: «تم نقل الدكتور محمد سعيد محفوظ إلى منزله بناءً على رغبته، حيث أقوم برعايته.. أجريت أمس جراحة تجميلية في الجبهة والعين اليمنى، ويرتدي الآن قميصًا طبياً حتى نستكمل فحوصات العمود الفقري».

أضافت: «محمد يشكر كل من يسأل عنه، كما يتوجه بشكرٍ خاص لفريق عمل ميدياتوبيا الذي لم يفارقه منذ اللحظة الأولى، وقيادات وأسرة المتحدة الذين لم يتوقفوا عن متابعة الحالة وكذلك كل أصدقائنا المخلصين الذين ساهموا في سرعة الإنقاذ بعد الحادث الأليم.. أماني سعيد محفوظ».

حادث الإعلامي محمد سعيد محفوظ

أعلنت شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ عن تعرض شقيقها لحادث سير حيث كتبت عبر الحساب الرسمي لمحمد سعيد محفوظ، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «تعرض شقيقي د.محمد سعيد محفوظ قبل فجر أمس لحادث مروع بسيارته على الطريق الدائري بسبب الظلام، ما أدى إلى فقدانه الوعي ونقله إلى المستشفى لإجراء جراحة في الوجه، وعلاج كسر في العمود الفقري وكدمات شديدة في الصدر وأنحاء متفرقة من الجسم، دعواتكم».

أبرز المعلومات عن محمد سعيد محفوظ

- حصل محمد سعيد محفوظ على الدكتوراه من جامعة رويال هولواي بلندن في مجال النيوميديا

-عمل صحفياً في هيئة الإذاعة البريطانية من 2006 إلى 2011

-نال جائزة الثقافة والإبداع من اتحاد خريجي بريطانيا عام 2022.

-التحق محفوظ بالأهرام عام 1995، وتدرج في مواقعها التحريرية، إلى أن تولى منصب مدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة في فبراير 2014 إلى مايو 2016، ثم مستشار رئيس تحرير الأهرام من أكتوبر 2018.

-بدأ محفوظ عمله التليفزيوني عام 1998 بمشاركته في تأسيس قنوات النيل المتخصصة، قبل أن ينتقل عام 1999 إلى تليفزيون أبوظبي ويتخصص حتى عام 2005 في برامج التحقيقات التليفزيونية الاستقصائية.

-شغل محفوظ عدة مناصب استشارية من قبل، منها المستشار الإعلامي لجامعة سيتي الأمريكية بالشرق الأوسط عام 1998، ومستشار تطوير المحتوى بالمجموعة العربية للإعلام (مالكة جريدة البيان) بدبي عام 2005، وعضو المجلس الاستشاري للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2017، ثم مستشار رئيس تحرير الأهرام عام 2018.