تحرك عاجل من "البترول" بعد كسر وصلة خط نقل البوتجاز بالخانكة واشتعال حريق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 09:25 صباحاً - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول تعرض وصلة خط نقل البوتاجاز قطر 12 بوصة ( مسطرد - الهايكستب ) التابع لشركة أنابيب البترول للكسر عند مدينة الخانكة بالقرب من بوابات طريق القاهرة - بلبيس الصحراوي نتيجة لتعرضه للإصطدام من لوادر تابعة للأهالي أثناء عملها ليلا بدون تصاريح مسبقة، مما نجم عنه اشتعال الخط في هذا الجزء، لافتة الي ان الخط الذي تعرض لحادث اصطدام اللوادر والكسر هو خط ناقل لمنتج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي.

تعرض وصلة خط نقل البوتاجاز قطر 12 بوص للكسر

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ إجراءات الطوارئ علي الفور للتعامل مع الموقف وقامت فرق العمل بعزل الخط وصمامات التغذية وتغطية وصلة بطول 7 كم والعمل جار علي تصفية المنتج من تلك الوصلة للسيطرة على الاشتعال، كما انتقل لموقع اشتعال الخط قيادات الوزارة وهيئة البترول لمتابعة إجراءات السيطرة عليه وسرعة التوجيه بتوفير أي متطلبات إضافية يتطلبها التعامل مع الحادث.

وأضافت أن هيئة البترول قامت بتوفير مصدر بديل لإمدادات البوتاجاز إلي القاهرة من خلال خط بوتاجاز السويس - القطامية، حيث يتم توزيع البوتاجاز لجميع مناطق الجمهورية بصورة طبيعية من خلال خطوط الشبكة الممتدة في كافة المحافظات، كما تم الدفع بوسائل فنية للتعامل مع الموقف كسيارة نيتروجين مجهزة للعزل من خلال شركة بتروجت، والدفع بفرق إصلاح الخط ومعدات الإصلاح للبدء فيه فور تبريد الخط والسيطرة التامة علي الموقف .

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