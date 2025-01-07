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المدارس تحدد 10 محظورات على الطلاب في امتحانات الترم الأول لصفوف النقل - أخبار كلمتك

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المدارس تحدد 10 محظورات على الطلاب في امتحانات الترم الأول لصفوف النقل - أخبار كلمتك

المدارس تحدد 10 محظورات على الطلاب في امتحانات الترم الأول لصفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 09:56 صباحاً - امتحانات الترم الأول 2025.. أصدرت المدارس عدة توجيهات هامة لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بها، وذلك استعدادًا على لانطلاق امتحانات الترم الأول 2025.

الالتزام بالزي المدرسي أثناء امتحانات الترم الأول 2025

أكدت المدراس على الطلاب، بضرورة الالتزام بالزي المدرسي أثناء أداء امتحانات الترم الأول 2025، مشددة على عدم دخول الطلاب اللجنة بالهاتف المحمول.

ضوابط عقد امتحانات الترم الأول 2025

ضوابط وتعليمات عقد امتحانات الترم الأول 2025

- يتم غلق باب المدرسة أثناء عقد امتحانات الترم الأول 2025.

- عدم السماح بدخول أولياء الأمور لأي سبب.

- ضرورة تواجد الطالب داخل لجنة امتحانات الترم الأول 2025 قبل بدء الامتحان بوقت كاف.

- على كل طالب إحضار الأدوات الخاصة به.

- عدم تبادل الأدوات بين الطلاب.

- معاقبة أي طالب يقوم بكسر أو تقطيع أو أي نوع من أنواع التخريب أو الشغب داخل المدرسة.

- عدم الحضور بالبناطيل الممزقة أو مساحيق التجميل وقصات الشعر التي بها «قزع».

ضوابط عقد امتحانات الترم الأول 2025

- إلغاء الامتحان في حالة الغش أو الشروع فيه سواء داخل أو خارج اللجان أو قبل أو أثناء انعقاد الامتحان والرسوب في المادة.

- يحرم الطالب من الامتحان عند التعدي على القائمين بالملاحظة بقول أو فعل.

موعد عقد امتحانات الترم الأول 2025

ومن المقرر أن تبدأ المدارس في عقد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، من يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير، وتستمر امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل حتى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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