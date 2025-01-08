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اللجنة الوطنية للتربية والعلوم تستضيف الاجتماع الثاني لمشروع الشهادات المهنية - أخبار كلمتك

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اللجنة الوطنية للتربية والعلوم تستضيف الاجتماع الثاني لمشروع الشهادات المهنية - أخبار كلمتك

اللجنة الوطنية للتربية والعلوم تستضيف الاجتماع الثاني لمشروع الشهادات المهنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 11:21 صباحاً - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة في تعزيز التعاون مع منظمات اليونسكو، الألكسو، والإيسيسكو، لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال مشروعات تعليمية وتنموية متميزة.

في هذا السياق، استضافت اللجنة الوطنية الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية المشتركة لمشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس، بحضور ممثلي وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم. ناقش الاجتماع نتائج الفوج الأول الذي شهد تدريب 600 معلم، ووضع خطط تدريب الفوجين الثاني والثالث لإعداد 1، 400 معلم إضافي خلال العامين المقبلين.

جدير بالذكر أن المشروع أُطلق في أغسطس 2022 من خلال مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي ممثلة في اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ومؤسسة صالح كامل الإنسانية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة الملك سعود.يستهدف المشروع تدريب 2، 000 معلم ومعلمة بمختلف محافظات مصر على مدار ثلاث سنوات، لتأهيلهم وإكسابهم المهارات اللازمة للحصول على الرخصة الدولية في التدريس بدول العالم الإسلامي الأعضاء في الإيسيسكو، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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