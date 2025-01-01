رئيس الوزراء: نسعى إلى ضمان استقرار الأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 03:56 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نسعى إلى ضمان استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن هناك تقييمات لأداء الوزراء والمحافظين باستمرار، موضحا أنه سيكون هناك تقرير نصف سنوي عن أداء الحكومة سيتم تقديمه للبرلمان.