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رئيس الوزراء: نسعى إلى ضمان استقرار الأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: نسعى إلى ضمان استقرار الأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: نسعى إلى ضمان استقرار الأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 03:56 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نسعى إلى ضمان استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن هناك تقييمات لأداء الوزراء والمحافظين باستمرار، موضحا أنه سيكون هناك تقرير نصف سنوي عن أداء الحكومة سيتم تقديمه للبرلمان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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