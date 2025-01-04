مشاهير العرب - وفاة والد الفنانة ألفت عمر بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 09:26 صباحاً - أعلنت الفنانة ألفت عمر، منذ قليل، عن وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك».

وودعت ألفت عمر، والدها بكلمات مؤثرة: «مات أبي، مات أعظم الرجال، مع السلامة يا حبيبي»، ولم تكشف ألفت عمر حتى الآن عن موعد ومكان جنازة والدها.

وكانت الفنانة ألفت عمر، طلبت من جمهورها الدعاء لوالدها الذي كان يعاني من أزمة صحية حرجة.

وظهرت ألفت عمر، في بث مباشر سابق عبر حسابها على «فيسبوك» وهي تبكي وتناشد متابعيها بالمشاركة في الدعاء له.