الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 09:26 صباحاً - يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة توقعات حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025 قبل الخروج من المنزل، وذلك لأخذ الاحتياطات اللازمة في ظل موجة البرد التي تتعرض لها البلاد.

توقعات حالة الطقس اليوم السبت

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص توقعات حالة الطقس اليوم السبت، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس اليوم السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

الظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس اليوم السبت

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس اليوم السبت، يتوقع الخبراء أن تكون كالتالي:

أولا: الشبورة المائية والأمطار

هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وأن تتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة مساءً على مناطق من غرب البلاد «السلوم - مطروح» على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 23 11

بنهــــا 22 12

دمنهور 21 12

وادى النطرون 22 12

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 11

طنطا 21 11

دمياط 20 11

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 22 10

السويس 22 11

العريش 20 07

رفح 19 07

رأس سدر 21 09

نخل 20 05

كاترين 19 04

الطور 23 10

طابا 22 08

شرم الشيخ 26 14

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 09

مطروح 20 09

السلوم 19 08

سيوة 20 07

رأس غارب 25 12

الغردقة 26 14

سفاجا 25 14

مرسى علم 26 15

شلاتين 26 14

حلايب 25 15

أبو رماد 25 13

رأس حدربة 24 15

الفيوم 23 08

بني سويف 23 07

المنيا 24 07

أسيوط 25 06

سوهاج 25 07

قنا 27 10

الأقصر 27 09

أسوان 27 11

الوادى الجديد 25 08

أبوسمبل 26 11