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مدبولي: مصر نجحت فى سداد 39 مليار دولار من التزاماتها - أخبار كلمتك

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مدبولي: مصر نجحت فى سداد 39 مليار دولار من التزاماتها - أخبار كلمتك

مدبولي: مصر نجحت فى سداد 39 مليار دولار من التزاماتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 03:56 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن كافة قطاعات الاقتصاد المصرى شهدت نموا كبيرا، مشيرا إلى زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات.

ودعا مدبولى، القطاع الخاص المعني بقطاع الغزل والنسيج للدخول والمشاركة فى هذا القطاع، موضحا أن مصر استلمت الشريحة الأولي من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو وتم دخولهم البنك المركزى الجمعة الماضية.

وأوضح رئيس الوزراء أن العام الماضى كان شديد الصعوبة، وبه تحديات داخلية وعالمية، واستطعنا تجاوز هذه التحديات.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت فى سداد 39 مليار دولار من التزاماتها، مؤكدا أن الدولة لديها خططها لسداد التزاماتها.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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