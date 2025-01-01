رئيس الوزراء يدعو القطاع الخاص للمشاركة في النهضة الصناعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 03:56 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدول تتحرك في إطار خطة واضحة لتحقيق الاستمرار

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: «حجم السياحة في مصر هذا العام 15 مليون و700 ألف سائح»، مؤكدا أن الدولة لديها مستهدفات في قطاع السياحة.

وتابع رئيس الوزراء: «كافة قطاعات الاقتصاد المصري شهدت نمو كبير»، مشيرا إلي زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات

وأشار إلى أن نسبة الاستثمارات في القطاع الخاص تسجل نحو 63.5%، ودعا القطاع الخاص للمشاركة في النهضة الصناعية.