رئيس الوزراء يدعو القطاع الخاص للمشاركة في النهضة الصناعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 03:56 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدول تتحرك في إطار خطة واضحة لتحقيق الاستمرار
وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: «حجم السياحة في مصر هذا العام 15 مليون و700 ألف سائح»، مؤكدا أن الدولة لديها مستهدفات في قطاع السياحة.
وتابع رئيس الوزراء: «كافة قطاعات الاقتصاد المصري شهدت نمو كبير»، مشيرا إلي زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات
وأشار إلى أن نسبة الاستثمارات في القطاع الخاص تسجل نحو 63.5%، ودعا القطاع الخاص للمشاركة في النهضة الصناعية.
اقرأ أيضاً
محافظ بني سويف يشدد على دعم الاستثمار في منطقة كوم أبو راضي الصناعية
مجلس نقابة كتاب مصر يختار فريدة النقاش رئيسًا شرفيًا للنقابة
0 تعليق