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مدبولي: التفاهم مع صندوق النقد الدولي «شهادة ثقة» للاقتصاد المصري - أخبار كلمتك

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مدبولي: التفاهم مع صندوق النقد الدولي «شهادة ثقة» للاقتصاد المصري - أخبار كلمتك

مدبولي: التفاهم مع صندوق النقد الدولي «شهادة ثقة» للاقتصاد المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 03:56 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التفاهم مع صندوق النقد الدولي هو شهادة ثقة للاقتصاد المصري

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة: استلمت مصر الشريحة الأولي من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، وتم دخول المبلغ البنك المركزي الجمعة الماضية.

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الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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