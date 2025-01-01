مدبولي: التفاهم مع صندوق النقد الدولي «شهادة ثقة» للاقتصاد المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 03:56 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التفاهم مع صندوق النقد الدولي هو شهادة ثقة للاقتصاد المصري
وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة: استلمت مصر الشريحة الأولي من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، وتم دخول المبلغ البنك المركزي الجمعة الماضية.
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