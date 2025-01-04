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بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 09:26 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم.. ترتفع معدلات البحث من قِبل الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة بشكل يومي حتى يؤدوا الفرائض في أوقاتها، وهناك بعض الأشخاص يرتبون جدول يومهم على مواعيد الصلاة.

ويقدم موقع كلمتك كل ما يتعلق بـمواقيت الصلاة اليوم السبت 4 يناير 2025 وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية.

موعد أذان الفجر و مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:19 صباحا

موعد صلاة الظهر 11:59 صباحا

موعد صلاة العصر 48: 2 مساءا

موعد صلاة المغرب 5:08 مساءا

موعد صلاة العشاء 6:30 مساءا

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:25 صباحا

موعد صلاة الظهر 12:04 مساءا

موعد صلاة العصر 2:51 مساءا

موعد صلاة المغرب 5:09 مساءا

موعد صلاة العشاء 6:33 مساءا

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:16 صباحا

موعد صلاة الظهر 11:55 صباحا

موعد صلاة العصر 2:43 مساءا

موعد صلاة المغرب 5:03 مساءا

موعد صلاة العشاء 6:25 مساءا

موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء ومواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:04 صباحا

وقت صلاة الظهر 11:47 صباحا

موعد صلاة العصر 2:41 مساءا

وقت صلاة المغرب 5:01 مساءا

وقت صلاة العشاء 6:21 مساءا

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:06 صباحا

موعد صلاة الظهر 11:53 صباحا

موعد صلاة العصر 52: 2 مساءا

موعد صلاة المغرب 5:13 مساءا

موعد صلاة العشاء 6:31 مساءا

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

موعد أذان الفجر 5:37 صباحا

موعد أذان الظهر 12:16 ظهرا

موعد أذان العصر 3:03 مساءًا

موعد أذان المغرب 5:22 مساءا

موعد أذان العشاء 6:45 مساءا

مواقيت الصلاة في الأقصر

وقت أذان الفجر 5:08 صباحا

وقت أذان الظهر 11:54 صباحا

وقت أذان العصر 2:53 مساءا

وقت أذان المغرب 5:12 مساءا

وقت أذان العشاء 6:32 مساءا

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت أذان الفجر 5:16 صباحا

وقت أذان الظهر 12:00 مساء

وقت أذان العصر 2:56 مساءا

وقت أذان المغرب 5:15 مساءا

موعد أذان العشاء 6:35 مساءا

مواقيت الصلاة في القليوبية

أذان الفجر 5:19 صباحا

وقت أذان الظهر 12:00 ظهرا

أذان العصر 2:49 مساءا

موعد أذان المغرب 5:08 مساءا

موعد أذان العشاء 6:31 مساء

مواقيت الصلاة في الشرقية

موعد أذان الفجر 5:18 صباحا

وقت أذان الظهر 11:58 صباحا

موعد أذان العصر 2:46 مساءا

وقت أذان المغرب 5:05 مساءا

موعد أذان العشاء 6:28 مساءا

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 5:21 صباحا

موعد أذان الظهر 12:01 ظهرا

موعد أذان العصر 2:49 مساءا

أذان المغرب 5:08 مساءا

موعد أذان العشاء 6:31 مساءا

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في قنا

موعد أذان الفجر 5:08 صباحا

موعد أذان الظهر 11:54 صباحا

موعد أذان العصر 2:51 مساءا

موعد أذان المغرب 5:11 مساءا

موعد أذان العشاء 6:31 مساءا

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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