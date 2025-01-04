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الطب 79% والهندسة 68%.. فتح باب تنسيق الترم الثاني بـ الجامعات الأهلية - أخبار كلمتك

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الطب 79% والهندسة 68%.. فتح باب تنسيق الترم الثاني بـ الجامعات الأهلية - أخبار كلمتك

الطب 79% والهندسة 68%.. فتح باب تنسيق الترم الثاني بـ الجامعات الأهلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 10:16 صباحاً - تنسيق الترم الثاني للجامعات الأهلية.. أعلنت بعض الجامعات الأهلية فتح باب التقديم للطلبة الراغبين في الالتحاق بكلياتها، لذا يبحث الطلاب الراغبين في التقديم عن تنسيق الترم الثاني للجامعات الأهلية.

التقديم للجامعات الأهلية

وأوضحت الجامعات الأهلية، أنه سيتم قبول الطلاب للفصل الدراسي الثاني، وفقًا للحدود الدنيا المعلنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستكمال السعة القصوى لتلك الكليات.

تنسيق الترم الثاني للجامعات الأهلية

تنسيق الترم الثاني للجامعات الأهلية

- الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة 79%.

- الحد الأدنى للقبول في كلية طب الجلالة 76%.

- الحد لأدنى للقبول في جامعة سيناء وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية 74%.

- الحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان بالجامعات الخاصة والأهلية 77% بكلية طب الأسنان.

- الحد الأدنى للقبول في طب أسنان الجلالة 75%.

- الحد الأدنى للقبول في جامعة سيناء وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية 73%.

- الحد الأدنى للقبول في كليات العلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة والأهلية 75%.

- الحد الأدنى للقبول في جامعة الجلالة 74%.

- الحد الأدنى للقبول في جامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية 72%.

- الحد الأدنى للقبول في كليات الصيدلة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 71%.

تنسيق الترم الثاني للجامعات الأهلية

- الحد الأدنى للقبول في جامعة الجلالة والعلمين 70%.

- الحد الأدنى للقبول في جامعة سيناء وفرعيها وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية 68%.

- الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البيطري للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 67%.

- الحد الأدنى للقبول في جامعات سيناء و وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية 65%.

- الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة بالجامعات الخاصة والأهلية 68%.

- الحد الأدنى للقبول في جامعات الجلالة والعلمين 66%.

- الحد الأدنى للقبول في جامعات سيناء و وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية 65%.

- الحد الأدنى للقبول في كليات علوم الحاسب 60% بالجامعات الخاصة والأهلية وجامعة الجلالة وجامعة العلمين وجامعة سيناء و وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية.

- الحد الأدنى للقبول بكليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية واللغات والترجمة والإعلام والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والتمريض والآثار والحقوق والقانون والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية والتمريض 53% للقبول في الجامعات عدا جامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب وجامعة مصر الدولية التي يتم القبول بها مند 55%.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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