السيسي يستقبل نظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان بقصر الاتحادية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 11:20 صباحاً - وصل كلٌّ من نيكوس خريستودوليديس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، إلى القاهرة للمشاركة في القمة الثلاثية العاشرة بين اليونان ومصر وقبرص.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة ضيفي مصر لعقد قمة مصرية يونانية قبرصية.

وتستضيف القاهرة اليوم الأربعاء، قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي بمشاركة وزراء من الدول الثلاثة وممثلين عن شركات من الدول الثلاث.



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