مؤسسة زاهي حواس للآثار: كشف أثري جديد في الأقصر يعزز مكانة مصر الثقافية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 11:21 صباحاً - أعلن الدكتور علي أبو دشيش، المدير التنفيذي لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، عن اكتشاف أثري جديد هام في البر الغربي بالأقصر، معتبرًا أن الكشف يعكس الجهود المستمرة للحفاظ على التراث الثقافي والآثاري المصري.

وأكد أبو دشيش في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولي بالتليفزيون المصري أن هذا الاكتشاف يبرز الإمكانيات الكبيرة التي تحتويها أرض الحضارات، مما يعزز مكانة مصر كمركزٍ للآثار والثقافة على مستوى العالم.

وأفاد بأن المؤسسة تتعاون مع المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار وستعقد اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أول اكتشاف لها عام 2025، والذي يقع في ظلال معبد حتشبسوت، موضحا أن الاكتشافات تشمل معالم هامة تعود إلى عصور الدولة الحديثة والدولة الوسطى، بالإضافة إلى مجموعة من المقابر والآبار وعناصر أثرية نادرة ستساهم في تغيير فهمنا للتاريخ المصري القديم.

وأشار أبو دشيش إلى أن هذا الكشف يحمل رسالة قوية للعالم في عام 2025، تعكس أن مصر بلد آمن يشهد حفريات تخرج منها ليس فقط النفط والمياه، بل أيضًا تاريخًا وثقافة غنية تعكس حضارة عظيمة تفخر بها الإنسانية، مضيفا أن البعثة المصرية المشتركة، برئاسة الدكتور زاهي حواس، قضت حوالي ثلاث سنوات في العمل والتنقيب في هذه المنطقة، لافتا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الفهم العالمي لأهمية التراث الثقافي المصري وضمان الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وتشهد محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تنظيم فعاليات مؤتمر صحفى عالمى يعلن خلاله العالم الأثري الكبير الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، عن عدة اكتشافات أثرية ضخمة، بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، بحضور قيادات الأقصر ووزارة السياحة والآثار وضيوف من حول العالم.