الرياضة - 10:41 - اليوم.. آخر موعد لتقديم طلب الإشراف على حج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 10:41 صباحاً - الإشراف على حج الجمعيات الأهلية.. يبحث العديد من المواطنين الراغبين في التقديم للإشراف لهذا العام، عن آخر موعد لتقديم طلب الإشراف على حج الجمعيات الأهلية.

آخر موعد لتلقي طلبات الإشراف على حج الجمعيات الأهلية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، غلق باب تلقي طلبات الإشراف على حج الجمعيات الأهلية للعام المقبل 2025، مساء اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

رابط تقديم طلبات الإشراف على حج الجمعيات الأهلية

ويمكن للراغبين في التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية للموسم المقبل، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، عن طريق الــضـــغـــــط هـــنـــــــــــــــا.

شروط قبول طلبات الإشراف على حج الجمعيات الأهلية

- أن يكون المتقدم عضو مجلس إدارة أو عضوا عاملا بإحدى الجمعيات المقيدة.

- يشترط في العضو العامل أن يكون مر على عضويته بالجمعية عام على الأقل.

- يصدر الترشيح بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الجمعية

- أن يتمتع المشرف باللياقة الصحية والبدنية.

- أن يتمتع بحسن السلوك والسمعة.

- عدم صدور أحكام قضائية ضده مثبتة بالفيش الجنائي.

- ألا يزيد سن المرشح عن 50 سنة.

- تقديم شهادة طبية من أحد المستشفيات الحكومية تثبت خلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة.

- لا يحق لمشرفي المحافظات والجمعيات المركزية الذين تكرر مشاركتهم في البعثة الإشرافية لأعوام 2022 - 2023 - 2024، الترشح للبعثة الإشرافية لموسم 2025.

- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال على الأقل.

- أن يتمتع بالثقافة الدينية الصحيحة.

- اجتياز الاختبارات التحريرية.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- لا تُقبل أي طلبات إشراف أو ترشيح خارج تلك المنظومة.

- في حالة اجتياز المتقدم للاختبارات التحريرية، يجرى عقد مقابلات شخصية للمقبولين.

- يلتزم كل مشرف بسداد قيمة المبالغ التي يحددها مجلس أمناء المؤسسة.

إجراءات اختيار المشرفين على حج الجمعيات الأهلية 2025

- تتولى اللجنة المشكلة من المؤسسة، اختيار المشرفين الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لنتيجة الاختبارات.

- يراعى قدر الإمكان التوزيع الجغرافي للمشرفين.

- تعتمد أعمال اللجنة المشكلة من اللجنة التنفيذية للمؤسسة.

- تقوم اللجان بإرسال أسماء المشرفين الذين اجتازوا الاختبارات إلى المديريات.

- يُعقد للمتقدمين اختبارات تحريرية «أون لاين» من خلال الحاسب الآلي بأحد المراكز المجهزة التي تحددها اللجنة التنفيذية للمؤسسة.

- يشترط حصول المشرف على حد أدنى 65 درجة في الاختبار من أصل 100 درجة.

- يتم إعلان نتيجة الاختبار على شاشة الكمبيوتر للمتقدم فور انتهاء الاختبار «لائق - غير لائق».

- يحق للمشرف الذي لم يجتاز الاختبارات التحريرية التقدم بتظلم لإدارة المؤسسة للاطلاع على نتيجة درجاته.

- يُقدم التظلم باليد لإدارة المؤسسة في مقرها الكائن في 19 شارع المراغي - العجوزة خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الاختبار.