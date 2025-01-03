بشير التابعي: لو الأهلي خسر من شباب بلوزداد القيامة هتقوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 12:55 صباحاً - أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادر على تحقيق الفوز أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

أداء الأهلي مع كولر

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "كولر في الأهلي يفعل ما يشاء ولا يتم حسابه من قبل الإدارة، وأداء الأهلي متراجع في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ".



وتابع: "الأهلي سيقدم أداءً مميزًا أمام شباب بلوزداد، وأتوقع أن يتعادل، وسيعود للدوري مرة أخرى منتشي، خاصة أنه عندما يتعثر في البطولة المحلية ويكون مرتبط بمباراة إفريقيا، يحقق الفوز ويعود أقوى".



وأضاف: "الأهلي عندما يمر بأوقات عصيبة يمر منها ويعود أقوى، وفي حال الخسارة من شباب بلوزداد القيامة ستقوم".



وأردف: "الأهلي سيتعاقد مع لاعبين في يناير، بسبب غضب الجماهير".



وعن مباراة الزمالك والمصري قال:" المباراة صعبة، والمصري قد يحقق الفوز على الزمالك، والمباراة ستكون حياة أو موت للفريق البورسعيدي".



وأردف:" إدارة الزمالك لن تتعاقد مع لاعب مثل الجزيري، أو لاعب أفضل منه".



وعن تصريح أحمد سليمان بأن الكونفدرالية أقوى من دروي الأبطال قال:" لا اتفق معه في ذلك واحترم وجهة نظره".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة، في رابع جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين اليوم الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.

خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات – إمام عاشور – مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبو الخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود كهربا – سمير محمد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.