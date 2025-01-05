الرياضة - 07:26 - الجوافة بـ 24 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاحد الموافق 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 07:26 صباحاً - الخضروات والفاكهة اليوم.. استقرت اسعار الخضروات والفاكهة في بداية تعاملات اليوم الاحد 5 يناير 2025 داخل الاسواق وسوق العبور للجملة، عقب سلسلة من الارتفاعات المتتالية في الاونه الاخيره، وقد شهدت التقلبات نتيجة لتأثرهم بالكثير من العوامل، اذا قد جاء سعر الطماطم بين 3 لـ 5 جنيه، ووصل سعر البطاطس بين 4.5 لـ 9.5 جنيه.

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اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاحد 5 يناير 2025

الطماطم بين 3 جنيه إلى 5.5 جنيه.

البطاطس بين 5 جنيه إلى 11.5 جنيه.

البصل أبيض من 8.5 جنيه إلى 14.5 جنيه.

البصل أحمر من 9.5 جنيه إلى 11.5 جنيه.

كيلو البامية يتراوح سعره بين 45 و50 جنيها

جزر بدون عروش من 3 إلى 6 جنيهات.

البطاطا من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات.

الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.

القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.

خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.

خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.

خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.

الكوسة من 10 إلى 17 جنيهًا.

سعر كيلو ورق العنب 60 جنيهاً

البسلة الخضراء بـ25 جنيهاً.

كيلو الفاصوليا من 4 إلى 9 جنيهات.

كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.

الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى 10 جنيهات.

كيلو الفلفل حامي بلدي من 16 إلى 20 جنيهًا.

الفلفل حامي صوب من 14 إلى 20 جنيهًا.

فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.

كيلو الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو الخيار صوب من 14 إلى 18 جنيهًا.

الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.

فلفل رومي بلدي من 15 إلى 21 جنيهًا.

البسلة من 18 إلى 24 جنيهًا.

السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.

القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق اليوم الاحد 5 يناير 2025

كيلو الرمان من 17إلى 35جنيهاً.

كيلو القشطة البلدي مابين 35 إلى 55جنيهاً.

اليوسفي من 6 إلى 14 جنيهاً.

الليمون بلدي من 26إلى40 جنيهاً.

الليمون الأضاليا من 3 إلى 7 جنيهات

العنب المستورد أسود واصفر ب 110جنيها

الجوافة من 16إلى 24جنيها

كيلو الفراوله من 25الي 35 جنيهاً.

كيلو كاكا من 25الى 35جنيها.

البرتقال البلدي من 6.5إلى 10.5جنيها..

التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 50 إلى 100جنيها.

البرتقال السكري من 6.5إلي 10.5 جنيهًا.

البرتقال ابو سرة من 9الى 13جنيهاً.

الجريب فروت سعر 7 إلى 15 جنيها.

كيلو الكانتلوب من 10 إلى 17جنيها.