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القبض على شاب ابتز فتاة صورها في عدن - أخبار كلمتك

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القبض على شاب ابتز فتاة صورها في عدن - أخبار كلمتك

القبض على شاب ابتز فتاة صورها في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 07:27 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الناشط صقر عبادي:عبر تنسيق مع إدارة البحث الجنائي #وحدة مكافحة الإبتزاز الإلكتروني م/ عدن، تلقي القبض على المدعو (ر،ص،أ) يبلغ من العمر 25 عامًا، المتهم بقضية ابتزاز وتهديد فتاة، ويمتلك عدة حسابات وهمية بأسماء فتيات اشهرها حساب عبر سناب شات بأسم ( بنت كريتر ) 
#تم القبض عليه وإحالته للجهات المختصة لأتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.

واضاف:الشكر موصول لمدير أمن عدن اللواء #مطهر الشعيبي ووكيل نيابة الأمن والبحث القاضي #بسام غالب واخي وصديقي وخير من يمثل إدارة البحث الجنائي الملازم أول وليد فضل باعباد والزملاء عمرو حزام الضالعي و يوسف العاقل، ولكل الزملاء بالبحث الجنائي ووحدة مكافحة الإبتزاز الإلكتروني م/ عدن على كل الجهود التي يبذلوها والاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين ونشكر أيضا كل من تعاون معنا وكأن عونا لنا بمثل هذه القضايا بذات، #حفظ الله عدن وأهلها وأمنها.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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