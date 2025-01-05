الرياضة - 07:26 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 07:26 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا في بداية تعاملات اليوم الأحد 5-1-2025 بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ويتساءل الكثير من الناس عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق المصرية.

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 50.72 للشراء و50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 50.72 للشراء و50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك HSBC نحو 50.70 جنيه للشراء و50.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك فيصل الإسلامي 50.72 للشراء و50.82 جنيه للبيع.