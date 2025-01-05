الانتهاء من نقل الموظفين من وإلى 165 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

الانتهاء من نقل الموظفين من وإلى 165 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 07:26 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5-1-2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:26 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:26 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 07:26 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا في بداية تعاملات اليوم الأحد 5-1-2025 بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ويتساءل الكثير من الناس عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق المصرية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 50.72 للشراء و50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 50.72 للشراء و50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك HSBC نحو 50.70 جنيه للشراء و50.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك فيصل الإسلامي 50.72 للشراء و50.82 جنيه للبيع.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق