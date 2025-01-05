الرياضة - 07:26 - معتدل نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 07:26 صباحاً - الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد 5يناير 2025، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، ومائل للدفء على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق الصحراء الغربية.

وعن الظواهر الجوية وفقا لـ طقس اليوم هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساء إلى مناطق من ( الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعةـ وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار والرياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر وفقا لـ طقس اليوم تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية: جنوبية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقا لـ طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 19 09

بنهــــا 20 10

دمنهور 19 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 09

المنصورة 19 09

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 20 09

طنطا 19 09

دمياط 20 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 22 10

السويس 22 11

العريش 22 06

رفح 21 05

رأس سدر 22 09

نخل 22 04

كاترين 15 02

الطور 24 11

طابا 22 09

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 17 09

العلمين 16 08

مطروح 17 09

السلوم 17 09

سيوة 19 07

رأس غارب 25 12

الغردقة 26 13

سفاجا 25 13

مرسى علم 26 14

شلاتين 29 17

حلايب 27 18

أبو رماد 28 17

رأس حدربة 26 17

الفيوم 20 06

بني سويف 20 05

المنيا 20 05

أسيوط 20 04

سوهاج 21 06

قنا 23 09

الأقصر 24 08

أسوان 26 10

الوادي الجديد 22 08

أبوسمبل 24 12