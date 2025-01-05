الرياضة - 07:26 - أستاذ اقتصاد يوضح جهود الدولة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 07:26 صباحاً - أكد الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، أن هناك طفرة كبيرة حدثت في ملف دعم وتشجيع الصناعة المحلية، لافتا أن الدولة وضعته في التحول في الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاد إنساني أو ما يطلق عليه اقتصاديًا الاقتصاد الحقيقي.

وأضاف الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الشارع النيابي»، والمٌذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الدولة بذلت جهود كبيرة مستمرة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة في مصر يعد أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المصري رغم التحديات التي تواجهه وتعمل الدولة على زيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية وتوطين وتعميق الصناعة الوطنية، مؤكدا أن هناك جهود حثيثة لتعزيز هذا القطاع من خلال تحسين البنية التحتية وتنمية المهارات واعتماد التكنولوجيا الحديثة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يستمر قطاع الصناعة في النمو والتطور، مضيفا أن ذلك سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.