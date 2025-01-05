جروس يطالب إدارة الزمالك بحسم ملفات التجديد والمستحقات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:25 صباحاً - طالب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، إدارة النادي بسرعة صرف مستحقات اللاعبين؛ من أجل التركيز الكامل في المرحلة المقبلة في المباريات المحلية والقارية.

كما طالب جروس مسئولي الزمالك بصرف المستحقات وتجديد عقود اللاعبين، وذلك قبل اللجوء لضم صفقات جديدة؛ لأنه يريد فرض الاستقرار والتركيز على المجموعة الحالية.

ويسعى جروس لتمديد عقود لاعبي الزمالك أمثال؛ "عمر جابر ومحمود الونش وعبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو".

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة بالبطولة الكونفيدرالية

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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