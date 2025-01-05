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ماذا يحدث عند استحقاق شهادات الادخار في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

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ماذا يحدث عند استحقاق شهادات الادخار في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

ماذا يحدث عند استحقاق شهادات الادخار في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:25 صباحاً - أوضح مسئولو البنك الأهلي أنه يتم تجديد بعض شهادات الادخار وفقًا لسعر العائد المعلن في تاريخ التجديد تلقائيًا أو توضع قيمتها في حساب العميل الخاص عند تاريخ استحقاقها وذلك يعتمد على نوع الشهادة الخاصة بالعميل.


وأضاف مسئولو البنك أنه في حالة التجديد التلقائي وعدم رغبة العميل في تجديدها يستطيع استرداد كامل قيمة الشهادة المجددة قبل استحقاق أول عائد للشهادة بعد التجديد.

 

ويقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملاء ومنها؛ بطاقات ميزة ويبحث العديد من عملاء البنك عن المستندات المطلوبة لاستصدار كارت ميزة.

وتضم قائمة المستندات المطلوبة من عملاء البنك الأهلي لإصدار بطاقات ميزة ما يلي:
 

مستندات بطاقة ميزة  

صورة البطاقة الشخصية السارية أو جواز السفر الموضح به الرقم القومي.

المشتريات من خلال التجار

ووجود شعار ميزة يتيح للعملاء قبول البطاقة لدى شبكة واسعة من التجار، المتاح لديهم نقاط البيع الإلكترونية، والتي تمكنك من شراء السلع والحصول على الخدمات من خلال البطاقة.

طريقة الاشتراك

-زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي.

ويتساءل الكثير من عملاء البنك الأهلي المصري حول مدى إمكانية إجراء عمليات الشراء بالتقسيط من خلال فيزا المرتبات الخاصة بهؤلاء العملاء.

وتلقت الصفحة الرسمية لبنك الأهلي المصري العديد من الأسئلة في ذلك الشأن ما دعا المسئولون عنها لتوضيح الأمر للعملاء.

 

وأكد مسئولو البنك الأهلي أن خدمة التقسيط متاحة على البطاقات الائتمانية فقط والمقدمة من البنك للعملاء.

 

بطاقات الائتمان في البنك الاهلي 

ومن جانب آخر يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه ومنها بطاقات الائتمان المتنوعة لتناسب احتياجات العملاء.

وتشمل قائمة مزايا بطاقات الائتمان في البنك الأهلي ما يلي:

 -حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.

- التسوق عبر الانترنت من خلال خدمة الكود الأمن OTP.

- سعر عائد مدين شهري 2.2% للبطاقات المضمنة و2.55% للبطاقات غير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي.

-أقل حد أدنى للسداد 5% شهريا من رصيد البطاقة الائتمانية.

- إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

-الإدراج التلقائي ببرنامج الـ Ahly points.

- تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدي لفترات تصل إلى 36 شهر بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.

-تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 12 شهر بدون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع مصرف البنك الأهلي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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