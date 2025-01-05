إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:40 صباحاً - أصيب 4 فلسطينيين، اليوم الأحد، برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس، وفقا لما ذكرته وفا.

قالت مصادر في الهلال الأحمر، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات برصاص الاحتلال، في البطن واليد، خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة، وجرى نقلها إلى المستشفى.

— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) https://twitter.com/ShehabAgency/status/1875774732404191737?ref_src=twsrc%5Etfw

كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس من عدة مداخل، إذ انتشرت في محيط البلدة القديمة، وفرضت طوقا عسكريا في منطقة دوار الشهداء والمستشفى الوطني.

كما اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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