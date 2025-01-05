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إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس - أخبار كلمتك

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إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس - أخبار كلمتك

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:40 صباحاً - أصيب 4 فلسطينيين، اليوم الأحد، برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس، وفقا لما ذكرته وفا.

قالت مصادر في الهلال الأحمر، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات برصاص الاحتلال، في البطن واليد، خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة، وجرى نقلها إلى المستشفى.

— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) https://twitter.com/ShehabAgency/status/1875774732404191737?ref_src=twsrc%5Etfw

كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس من عدة مداخل، إذ انتشرت في محيط البلدة القديمة، وفرضت طوقا عسكريا في منطقة دوار الشهداء والمستشفى الوطني.

كما اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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