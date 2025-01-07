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مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل القدر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل القدر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل القدر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 09:56 صباحاً - تصدر مسلسل القدر محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يود المشاهدين معرفة موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل القدر، وذلك استكمال أحداث الإثارة والتشويق التي انطلقت منذ أول حلقات العمل.

مسلسل القدر

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مسلسل القدر، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

فكرة مسلسل القدر

تدور فكرة مسلسل القدر حول تأجير الرحم حيث يتزوج زيد الذي يجسد شخصيته الفنان قصي خولي من تالا التي تجسد شخصيتها الفنانة ديمة قندلفت ولكنهم يعانون من عدم الإنجاب فيبحثون عن فتاة لتأجير الرحم الخاص بها.

مسلسل القدر

موعد عرض مسلسل القدر الحلقة الـ 8

موعد وقناة عرض الحلقة 8 من مسلسل القدر سيكون مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شاشة قناة CBC، وسيتم عرضها مرة أخرى عبر شاشة قناة CBC DRAMA في تمام الساعة العاشرة مساء.

أبطال مسلسل القدر

والجدير بالذكر أن مسلسل القدر يشارك به عدد كبير من الفنانين، من بينهم قصي خولي وديمة قندلفت ورزان جمال ورندة كعدى ووسام حنا وميلاد يوسف وحسن عويتي وعدد أخر من الفنانين وهو من اخراج فيليب أسمر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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