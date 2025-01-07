مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل القدر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 09:56 صباحاً - تصدر مسلسل القدر محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يود المشاهدين معرفة موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل القدر، وذلك استكمال أحداث الإثارة والتشويق التي انطلقت منذ أول حلقات العمل.

مسلسل القدر

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فكرة مسلسل القدر

تدور فكرة مسلسل القدر حول تأجير الرحم حيث يتزوج زيد الذي يجسد شخصيته الفنان قصي خولي من تالا التي تجسد شخصيتها الفنانة ديمة قندلفت ولكنهم يعانون من عدم الإنجاب فيبحثون عن فتاة لتأجير الرحم الخاص بها.

موعد عرض مسلسل القدر الحلقة الـ 8

موعد وقناة عرض الحلقة 8 من مسلسل القدر سيكون مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شاشة قناة CBC، وسيتم عرضها مرة أخرى عبر شاشة قناة CBC DRAMA في تمام الساعة العاشرة مساء.

أبطال مسلسل القدر

والجدير بالذكر أن مسلسل القدر يشارك به عدد كبير من الفنانين، من بينهم قصي خولي وديمة قندلفت ورزان جمال ورندة كعدى ووسام حنا وميلاد يوسف وحسن عويتي وعدد أخر من الفنانين وهو من اخراج فيليب أسمر.