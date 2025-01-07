الرياضة - 09:31 - البلطي بـ 76 جنيها.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 09:31 صباحاً - أسعار الأسماك والجمبري اليوم.. تباينت أسعار الأسماك والجمبري اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، خلال التعاملات الصباحية، داخل سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك والجمبري اليوم

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الأسماك والجمبري اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر السمك البلطي اليوم

- ارتفع سعر السمك البلطي الكبير اليوم، ليتراوح ما بين 72 و76 جنيهًا للكيلو.

- سعر السمك البلطي الوسط، ما بين 69 و71 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك البلطي الأسواني، فيتراوح سعره اليوم من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر السمك الفيليه البلطي المجمد، إلى ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025

- سجل سعر «السُّبيط - كاليماري» اليوم، سعرًا يتراوح ما بين 200 و330 جنيهًا.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 75 و115 جنيهات.

- تراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 150 جنيهًا.

- سعر سمك «القاروص - لوت»، سجل من 150 إلى 350 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار اليوم من 150 إلى 350 جنيهًا.

- سعر كيلو الدنيس، يتراوح ما بين 90 و260 جنيهًا.

- بلغ سعر البوري من 125 إلى 185 جنيهًا.

- بينما سجل السمك البوري الأصغر حجمًا، من 90 لـ 110 جنيهات.

أسعار الجمبري اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025

- سجل الجمبري الجامبو، سعرًا يتراوح بين 590 و690 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم، يبلغ ما بين 500 و580 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم، ما بين 390 و490 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 160 و360 جنيهًا للكيلو.

- أما عن الجمبري المجمد، فثبت سعره ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.