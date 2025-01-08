تتضمن 3 مراحل، خطة المبعوث الأمريكي لانسحاب جيش الاحتلال من لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:45 صباحاً - نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادرها، أن خطة المبعوث الأمريكي آموس هوكستين لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان تتضمن 3 مراحل.

خطة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان

وقالت الصحيفة إن الجيش اللبناني لم ينجز أمس برنامج انتشاره الذي كان مقررا في عدد من المواقع بين رأس الناقورة وعيتا الشعب، بسبب قطع قوات الاحتلال الإسرائيلية الطريق بعمليات تفجير وتمشيط تزامن تنفيذها قبل انطلاق دوريات الجيش.

وأوضحت الصحيفة أن خطة هوكستين مقسمة إلى ثلاث مراحل زمنية: الأيام الخمسة الأولى تشهد انسحابا من القطاع الغربي ما بين رأس الناقورة ورميش، والأيام الخمسة الثانية، تشهد انسحابا من القطاع الأوسط الممتد بين رميش وميس الجبل.

خطة المبعوث الأمريكي

بينما في الأيام الخمسة الأخيرة، ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع الشرقي الممتد بين ميس الجبل وشبعا.

وذكرت الصحيفة أن الالتزام الزمني قد تعثر في يومه الأول أمس، إذ اقتصر انتشار الجيش اللبناني على مداخل الناقورة ومركز الحميض في علما الشعب ومثلث الجبين – طيرحرفا ومثلث وادي العيون بين بيت ليف ورشاف من دون أن يصل إلى عمق البلدات، علما أن قوات الاحتلال لم تنفذ وعدها بالانسحاب من غالبية تلك البلدات والمواقع من رأس الناقورة واللبونة والضهيرة وصولا إلى رامية وعيتا الشعب.

وشككت مصادر مطلعة في التزام إسرائيل بمهلة الأسبوعين، وفي حال التزمت، فهي لن تنسحب إلى ما وراء الحدود من كل المناطق التي احتلتها.

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