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الرياضة - 11:16 - إصابة 9 فلسطينيين بينهم اثنان بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:16 - إصابة 9 فلسطينيين بينهم اثنان بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - إصابة 9 فلسطينيين بينهم اثنان بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 11:16 مساءً - أصيب 9 فلسطينيين، بينهم اثنان بجروح خطيرة، مساء اليوم، الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر طبية، بأن 9 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، منهم اثنان بحالة خطيرة، حيث تجري لهما طواقم الإسعاف عمليات إنعاش للقلب والرئتين، والذين جرى نقلهم عقب منع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت محيط مخيم بلاطة من حاجز عورتا، ونشرت عددا من القناصة على أسطح البنايات القريبة منه.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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