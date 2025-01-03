الرياضة - 11:16 - شباب بلوزداد يسجل فوزًا تاريخيًا على الأهلي ويشعل مجموعته بدوري أبطال إفريقيا «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 11:16 مساءً - تعرض نادي الأهلي لخسارة مفاجئة من مضيفه شباب بلوزداد بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في رابع جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدين نادي شباب بلوزداد الجزائري بهذا الفوز التاريخي والثمين بدوري أبطال إفريقيا، إلى لاعبه خاسف نوفل محمد والذي سجله في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من اللقاء.

هذا الفوز منح شباب بلوزداد 3 نقاط ثمينة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويقفز إلى وصافة المجموعة الثالثة، خلف الأهلي الذي تجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الأول.

وسجل نادي شباب بلوزداد فوزا تاريخيا على الأهلي، فهو الأول في تاريخ مواجهات الفريقين لصالح الفريق الجزائري.

تفاصيل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وسيطر التعادل السلبي بدون أهداف على مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في شوطها الأول، والذي لم يشهد الكثير من الخطورة على مرمى أي منهما.

حاول نادي شباب بلوزداد التسجيل مبكرا في شباك محمد الشناوي، لكن دفاع الأهلي كان في الموعد وتصدى لأكثر من كرة.

أما الأهلي فلم يكن له مردود إيجابي على مرمى مصطفى زغبة، واتسم الخط الأمامي بالنقص العددي في ظل خوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اللقاء بحسين الشحات ووسام أبو علي في الهجوم فقط.

وفي الشوط الثاني ظلت الأمور على حالها من جانب الأهلي دون خطورة تذكر، وحاول نادي شباب بلوزداد في أكثر من مناسبة الوصول إلى مرمى المارد الأحمر، وهذا ما حصده في النهاية بتسجيل هدف الفوز الثمين في الثواني الأخيرة.

تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - أشرف داري - خالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: عمرو السولية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي -كريم الدبيس.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي على النحو التالي:

مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، بيرسي تاو، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، كريم وليد، عمر الساعي ومحمود كهربا.